Соответствующую запись Медведев оставил в своем телеграм-канале после комментария канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Глава кабмина Германии заявил, что настроен оптимистично в отношении надежности энергоснабжения ФРГ. „Мы переживем эту зиму“, - подчеркнул он.
На этот раз Медведев отметил, что Германия неправа как минимум по трем пунктам:
„а) недружественная страна,
б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан,
в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил“.
В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тональность риторики зампредседателя Совбеза РФ, который уже высказывался „о врагах России“, является личным мнением политика.
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