Соответствующую запись Медведев оставил в своем телеграм-канале после комментария канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Глава кабмина Германии заявил, что настроен оптимистично в отношении надежности энергоснабжения ФРГ. „Мы переживем эту зиму“, - подчеркнул он.

На этот раз Медведев отметил, что Германия неправа как минимум по трем пунктам:

„а) недружественная страна,

б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан,

в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил“.

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тональность риторики зампредседателя Совбеза РФ, который уже высказывался „о врагах России“, является личным мнением политика.