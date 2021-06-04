Его жена Валерия сообщила журналистам, что Гудкова повезли в главное следственное управление на Новослободской, 45, где ему должны были вернуть паспорт и отпустить по истечении срока задержания без меры пресечения, поскольку 48-часовой срок его задержания истек. Однако в действительности, как сообщил корреспондент DW, Дмитрия Гудкова в следственное управление не повезли, а высадили по пути.

Несколькими часами ранее адвокаты Гудкова Михаил Бирюков и Александр Альдаев заявили, что следствие потребовало от политика сдать образец биологического материала с внутренней поверхности щеки для проверки на причастность к какому-то преступлению. Поскольку следователь не пояснил никаких деталей дела, Гудков сдавать образцы отказался. Затем у него изъяли маску, в которой политик, по словам адвокатов, находился "буквально две минуты".

Глава "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. В то же время никаких обвинений политику не предъявлено. Меры пресечения никакой также нет. Гудкова обязали явиться в ГСУ МВД.

Дмитрий Гудков был задержан 1 июня. У него и у его родных прошли обыски. Политик проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества.

Дмитрий Гудков — экс-депутат Госдумы, бывший член "Справедливой России". Он был депутатом в 2011–2016 годах, позднее баллотировался в Думу от "Яблока", а с 2018 по март 2020 года был одним из лидеров "Партии перемен".