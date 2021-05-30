Для участника драки с росгвардейцами на акции за Навального просят 5 лет

Гособвинение просит приговорить к 5 годам колонии общего режима Саида-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками Росгвардии на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве 23 января. Об этом российские информагентства сообщают в субботу, 29 мая. Родственница Джумаева отметила, что прокурор не приняла во внимание доводы адвокатов.

Уроженец Чечни был задержан в Псковской области через несколько дней после акции протеста на Пушкинской площади в российской столице и помещен под стражу. В конце марта Джумаева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Москва стала одним из многих городов России и мира, в которых 23 января прошли акции в поддержку Навального. Аналогичные акции состоялись 31 января, 14 февраля и 21 апреля. Политик был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области.