Для российской армии построен новый полевой госпиталь в приграничном районе (ФОТО со спутника)

На кадрах, опубликованных информационными агентствами у границы с Украиной, видны сотни единиц техники, а также подготовленный военный госпиталь, поясняет агентство УНИАН.
Новый полевой госпиталь (заглавное фото) возводится в воинском гарнизоне в Белгороде. На снимках также замечено оборудование для перемещения танков, артиллерии и другой тяжелой боевой техники.
Численность российских войск возле Украины достигает почти 200 тысяч человек.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал с ними договоры о дружбе, предусматривающие в том числе военную помощь. Госдума и Совет Федерации эти документы одобрили.
Кроме того, Совет Федерации одобрил запрос Путина на использование российских вооруженных сил за рубежом.
Западные страны посчитали действия России вторжением в Украину. Помимо ЕС, о санкциях объявили Великобритания и США.
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