Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов объявлен в России в федеральный розыск. Фотоснимок Жданова появился в пятницу, 11 июня, в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней говорится, что Жданов "разыскивается по статье УК", но не уточняется, по какой именно.
Иван Жданов покинул Россию осенью 2019 года и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делу о создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с насилием. Другими фигурантами дела являются основатель ФБК Алексей Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.
Жданов покинул Россию после того, как в отношении него было возбуждено дело об отмывании денег.
"Экстремистские организации"
На этой неделе Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями и запрете ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабов Навального".
Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что данные организации "под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
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