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Фотоснимок директора ФБК Ивана Жданова появился в базе лиц, разыскиваемых МВД России. По какой именно статье уголовного кодекса он объявлен в розыск, не уточняется.
Иван Жданов
Иван Жданов
© AP/Scanpix

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов объявлен в России в федеральный розыск. Фотоснимок Жданова появился в пятницу, 11 июня, в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней говорится, что Жданов "разыскивается по статье УК", но не уточняется, по какой именно.

Иван Жданов покинул Россию осенью 2019 года и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делу о создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с насилием. Другими фигурантами дела являются основатель ФБК Алексей Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.

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Жданов покинул Россию после того, как в отношении него было возбуждено дело об отмывании денег.

"Экстремистские организации"

На этой неделе Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями и запрете ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабов Навального".

Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что данные организации "под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

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Deutsche Welle
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