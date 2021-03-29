"Отец работал на Севере, в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии. Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию", - рассказал директор ФБК*.
Договор в итоге расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Жданов уточнил "Новой газете", что его отец не знал о получении субсидии женщиной. "Специально его подставили или нет таким образом, я не знаю. Все события происходили в июле 2019-го, в самый пик кампании по выбору депутатов в Мосгордуму, не удивлюсь, если специально тогда что-то придумывали", - отметил политик.
"Посадили ли главу поселка единоросса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца", - написал Жданов. Он уверен, что в действительности уголовное дело связано с ним самим и его деятельностью.
"Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались еще с 2016 года, когда я пошел на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили. И каждый раз подключали телеграм-помойки, как подключили и сейчас", - отметил Жданов.
Он добавил, что у его отца "множество болезней", ему уже несколько раз вызывали скорую, но "судье все равно". По словам Жданова, "даже ростовский адвокат был в шоке, до последнего не верил, что за такое могут дать СИЗО". Также он отметил, что отцу не удалось передать в изолятор сумку с необходимыми вещами и лекарствами. Судя по сообщению политика, семья не знает, в какой именно СИЗО поместили Юрия Жданова.
"Сейчас ищем отца в разных СИЗО Ростова. А может, увезли уже в Архангельск", - написал соратник Алексея Навального. "Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента. Прямо представляю, как там всё решалось: Жданов там на митинги зовет, к санкциям призывает, а давайте ему отца... Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал. <...> Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться", - заключил Жданов.
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