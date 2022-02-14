В документе предлагается провести консультации с МИД России по проекту обращения.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания, которое состоится 15 февраля, два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР как независимых государств.
Первый проект был внесен депутатами от КПРФ в середине января. Этот документ предполагает, что в случае одобрения Госдумой, его немедленно отправляют президенту России.
Авторы обращения утверждают, что украинские власти не соблюдают «Минские соглашения», а в самопровозглашенных республиках за последние годы «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».
Проект постановления внесли 11 депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
26 декабря глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству страны с просьбой начать поставки военной помощи самопровозглашенным республикам. По его словам, депутатом «беспокоит вопрос защиты жизней российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ЛНР и ДНР».
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сравнение расходов сейчас и 10 лет назад: цены быстро растут, но жители могут позволить себе больше (17)
По данным Департамента статистики Литвы , годовая...
Предложение: связать штрафы за ПДД с доходами жителей (13)
Член парламентской фракции "Во имя Литвы " Домас...
Новый способ мошенничества в Литве: жителям звонят "врачи"
В Литве распространяется новый способ мошенничества -...
Литовские аэропорты рассматривают сценарии возможного прекращения авиасообщения с Украиной (7)
Украина – одно из самых популярных направлений из...
Новые рейтинги: какую позицию занимает партия Сквернялиса? (10)
Демократический союз "Во имя Литвы ", который...