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Депутаты от "Единой России" Артем Туров и Виктор Водолацкий внесли в Госдуму проект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Rusijos Dūma
Rusijos Dūma
© Itar-Tass / Scanpix

В документе предлагается провести консультации с МИД России по проекту обращения.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания, которое состоится 15 февраля, два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР как независимых государств.

Первый проект был внесен депутатами от КПРФ в середине января. Этот документ предполагает, что в случае одобрения Госдумой, его немедленно отправляют президенту России.

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Авторы обращения утверждают, что украинские власти не соблюдают «Минские соглашения», а в самопровозглашенных республиках за последние годы «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Проект постановления внесли 11 депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

26 декабря глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству страны с просьбой начать поставки военной помощи самопровозглашенным республикам. По его словам, депутатом «беспокоит вопрос защиты жизней российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ЛНР и ДНР».

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