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Депутаты Госдумы 14 июня рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие арест до 30 суток за нарушение режима военного положения.
Kremlius
Kremlius
© AFP / Scanpix

Поправки включены в законопроект об установлении ответственности за нарушение режима военного положения и об уточнении порядка задержания транспортных средств. Его внесли на рассмотрение Госдумы осенью 2021 года, но в первом чтении рассмотрели только 5 апреля 2023 года.

В случае принятия поправок в том виде, в каком их предлагают депутаты, в КоАП появится статья о нарушении режима военного положения (статья 25.1.1 КоАП). По ней граждан смогут арестовывать до 30 суток или штрафовать от 500 до 1000 рублей. Для должностных лиц предусмотрены аналогичные сроки ареста и штрафы от 1000 до 2000 рублей. Кроме того, если протокол составят на человека, находившегося за рулем автомобиля, его могут конфисковать.

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Автор поправок депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин рассказал "Ведомостям", что предлагаемые нормы будут действовать в регионах, где осенью прошлого года Владимир Путин ввел военное положение.

"Военное положение у нас не вводилось очень давно, 80 лет, поэтому подкрепить эти нормы ответственностью просто необходимо. Не применялась никакая ответственность по этому закону и каких-то специальных статей не было. С учетом нынешних реалий нужно вводить соответствующие санкции", — сказал парламентарий.

19 октября прошлого года Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. В период его действия могут вводить комендантский час, досматривать автомобили и изымать собственность.

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