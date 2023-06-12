Поправки включены в законопроект об установлении ответственности за нарушение режима военного положения и об уточнении порядка задержания транспортных средств. Его внесли на рассмотрение Госдумы осенью 2021 года, но в первом чтении рассмотрели только 5 апреля 2023 года.

В случае принятия поправок в том виде, в каком их предлагают депутаты, в КоАП появится статья о нарушении режима военного положения (статья 25.1.1 КоАП). По ней граждан смогут арестовывать до 30 суток или штрафовать от 500 до 1000 рублей. Для должностных лиц предусмотрены аналогичные сроки ареста и штрафы от 1000 до 2000 рублей. Кроме того, если протокол составят на человека, находившегося за рулем автомобиля, его могут конфисковать.

Автор поправок депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин рассказал "Ведомостям", что предлагаемые нормы будут действовать в регионах, где осенью прошлого года Владимир Путин ввел военное положение.

"Военное положение у нас не вводилось очень давно, 80 лет, поэтому подкрепить эти нормы ответственностью просто необходимо. Не применялась никакая ответственность по этому закону и каких-то специальных статей не было. С учетом нынешних реалий нужно вводить соответствующие санкции", — сказал парламентарий.

19 октября прошлого года Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. В период его действия могут вводить комендантский час, досматривать автомобили и изымать собственность.