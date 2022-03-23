Как пишет портал "Радио Свобода", теперь, если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки. В документе не говорится об ответственности депутатов за нарушение правила.
Как пишет в среду газета Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов Госдумы России.
По словам источников издания, под ограничения американских властей могут подпасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР", что привело к вооруженному вторжению в Украину. Затем к этим санкциям присоединилась Великобритания.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети
Российская агрессия против Украины продолжается уже...
Вице-министр здравоохранения: от масок в помещениях должны отказаться с апреля (5)
Вице-министр здравоохранения Литвы Аушра...
Ignitis больше не будет покупать газ у "Газпрома"
После заявления российского президент о том, что...
Репортаж из Украины: матери погибших российских военных до сих пор не верят в происходящее
Украинский доброволец Игорь Папкович до войны работал...
В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам
Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...