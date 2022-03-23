aA
Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили выезжать из страны без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на имеющееся у редакции распоряжение, подписанное самим Васильевым.
ZumaPress/canpix nuotr.
ZumaPress/canpix nuotr.
© Scanpix

Как пишет портал "Радио Свобода", теперь, если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки. В документе не говорится об ответственности депутатов за нарушение правила.

Статьи по теме:
Блумберг: Чубайс ушел в отставку и покинул Россию

Как пишет в среду газета Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов Госдумы России.

По словам источников издания, под ограничения американских властей могут подпасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР", что привело к вооруженному вторжению в Украину. Затем к этим санкциям присоединилась Великобритания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Adam Roževič

Putinas priverstas keisti savo planus: kas įvyko ne taip ir ar Rusija turi planą B

Delfi Plius The Economist

Kaip šiandien atrodo Ukrainos karo ekonomika: išsiskiria trys pagrindiniai poreikiai

Delfi Plius Gyvenimas lysvėje

Šiemet aš auginsiu medžius: kaip nebrangiai įkurdinti kuo daugiau augalijos sodyboje ar kieme

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Nuo generalinio direktoriaus iki teisininko – daugiausia dėmesio sulaukė vadovaujančius postus siūlantys darbo skelbimai

Delfi Plius Vladimiras Laučius

Kuodis: tikiuosi, kad karas baigsis, kol visuomenės dar nespės pavargti

Delfi Plius Colin McKerracher

Elektromobilių rinkoje – karo poveikis: stebimi keli scenarijai

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Rusijos valstybės gynybos gigantei diriguojantis kagėbistas Čemezovas – ištikimybės Putinui simbolis iki gyvos galvos

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Kaip atrodys mūsų namai 2022 metais: ilgai populiarumo viršūnėje buvusios tendencijos tapo atgyvena

Delfi Plius Sniego pilys

Tai, kas buvo kruopščiai slepiama Kremliaus: Putino haremas – meilužės, vaikai ir jų pasakiški turtai

Delfi Plius Aliaksandr Kudrytski

Dramatiškai iš Mariupolio pabėgęs vyras – apie akistatą su rusų kariais: yra kuo juos papirkti

Delfi Plius Laimantas Jonušys

„Invalidas“, „negras“, „čigonas“ ir kiti

Delfi Plius Edita Rouge

Kaip elgtis su „sunkiais“ žmonėmis: santykiai su vienais iš jų yra ypatingi

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

M360 Premium Parengė Jūratė Žuolytė

Laukiniai meno NFT vakarai bei svarbus žingsnis, kurio Lietuvoje tikimasi iš „TikTok“

TOP новостей

Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети

Российская агрессия против Украины продолжается уже...

Вице-министр здравоохранения: от масок в помещениях должны отказаться с апреля (5)

Вице-министр здравоохранения Литвы Аушра...

Ignitis больше не будет покупать газ у "Газпрома"

После заявления российского президент о том, что...

Репортаж из Украины: матери погибших российских военных до сих пор не верят в происходящее

Украинский доброволец Игорь Папкович до войны работал...

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам

Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...