Делегация ХАМАС приехала в Москву

Сейчас Марзук находится с визитом в Москве, рассказал источник в палестинской делегации.

Жафяров заявил, что «организация признается террористической, если от ее имени осуществляются организация, подготовка и совершение терактов». В прокуратуре, согласно тексту отписки, «не располагают сведениями о вступивших в законную силу судебных актах в отношении участников группировки ХАМАС и по фактам их деятельности».