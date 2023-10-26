Делегация ХАМАС приехала в Москву

 
The Insider
„Hamas“
„Hamas“
ФОТО: Scanpix
Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком приехала с визитом в Москву. Об этом рассказал источник РИА "Новости".

Сейчас Марзук находится с визитом в Москве, рассказал источник в палестинской делегации.

Накануне генпрокуратура России отказалась признавать ХАМАС террористической организацией. Соответствующую отписку получил муниципальный депутат из Петербурга Сергей Самусев от замгенпрокурора Алексея Жафярова, ликвидировавшего правозащитный центр «Мемориал».

Жафяров заявил, что «организация признается террористической, если от ее имени осуществляются организация, подготовка и совершение терактов». В прокуратуре, согласно тексту отписки, «не располагают сведениями о вступивших в законную силу судебных актах в отношении участников группировки ХАМАС и по фактам их деятельности».

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