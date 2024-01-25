Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии

Между тем руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал " Сергей Давидис рассказал Telegram-каналу "Можем объяснить", что "Мемориал" не будет признавать Дарью Трепову политзаключенной. "В соответствии с критериями, которыми мы руководствуемся, люди, совершившие насильственные преступления, не являются политзаключенными. Это не исключает, что в преследовании может быть политический мотив и существенные нарушения", - пояснил он.

Давидис напомнил, что материалы дела Треповой полностью не доступны. "Если ее использовали втемную, то ее можно рассматривать как политзаключенную. Потому что ее умысел не был направлен на насилие. Но это должно быть убедительно доказано. У нас никаких доказательств нет. Если они появятся, мы вернемся к этому вопросу", - пообещал он.