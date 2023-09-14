ЦТАК: Путин согласился встретиться с Ким Чен Ыном в КНДР

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение северокорейского диктатора Ким Чен Ына посетить КНДР "в удобное время". "Путин с удовольствием принял приглашение и подтвердил свою волю неизменно продолжать историю и традиции дружбы между Россией и КНДР", - сообщило в ночь на четверг, 14 сентября, государственное агентство ЦТАК.

Путин и Ким Чен Ын встречались 13 сентября на космодроме Восточный на российском Дальнем Востоке. Посетить КНДР Ким предложил президенту России во время официального ужина с ним. Перед этим они общались в ходе осмотра космодрома Восточный, после чего провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.