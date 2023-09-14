ЦТАК: Путин согласился встретиться с Ким Чен Ыном в КНДР

 
Deutsche Welle
Kim Čen Unas ir Vladimiras Putinas
Kim Čen Unas ir Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix
Президент РФ Владимир Путин "с удовольствием принял приглашение" посетить КНДР, сообщило северокорейское агентство.

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение северокорейского диктатора Ким Чен Ына посетить КНДР "в удобное время". "Путин с удовольствием принял приглашение и подтвердил свою волю неизменно продолжать историю и традиции дружбы между Россией и КНДР", - сообщило в ночь на четверг, 14 сентября, государственное агентство ЦТАК.

Путин и Ким Чен Ын встречались 13 сентября на космодроме Восточный на российском Дальнем Востоке. Посетить КНДР Ким предложил президенту России во время официального ужина с ним. Перед этим они общались в ходе осмотра космодрома Восточный, после чего провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

Ранее в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном ответном визите президента РФ в Пхеньян заявил, что "таких планов пока нет".

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Источник
Deutsche Welle
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