COVID-19: В России впервые выявлено более 60 тысяч зараженных за сутки

В России суточный прирост новых случаев коронавируса впервые за всю пандемию превысил 60 тысяч. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 63 205 новых инфицированных, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 23 января.
Пиковые значения по суточному количеству заражений в России обновляются второй день подряд. Только накануне в стране было зафиксировано 57 212 случаев инфекции. Общее число официально зарегистрированных заражений превысило 11 миллионов (11 108 191).
Наибольшее суточное число новых инфицированных вновь зафиксировано в Москве (17 528), Санкт-Петербурге (9535) и Московской области (7056).
Снижение количества госпитализаций
Распространение коронавирусной инфекции в России продолжается на фоне заметного снижения количества госпитализаций из-за ковида. По данным на 23 января, в стационарах сейчас находятся 6211 человек - на 37,3% меньше, чем днем ранее (22 января - 9902 пациента).
За минувшие сутки в России скончались от ковида еще 679 человек, общее количество летальных исходов, согласно официальным данным, увеличилось до 326 112.
Рост числа заражений в России происходит на фоне распространения омикрон-варианта. По данным оперштаба на 20 января, доля "омикрона" среди выявленных случаев составляет 42,8%. Дельта-вариант пока остается преобладающим (56,2%). По оценкам Вашингтонского университета, пик заражений в России будет достигнут в конце января - начале февраля.
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