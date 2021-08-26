В России за сутки с диагнозом COVID-19 скончались 820 человек. Это следует из официальных данных оперативного штаба, обнародованных в четверг, 26 августа. Речь идет о максимальном показателе с начала пандемии.

В целом по РФ за минувшие 24 часа выявили 19 630 новых случаев инфицирования. В Москве зарегистрированы 1712 новых заразившихся. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксирован 1301, в Московской области - 726 инфицированных.

AFP: общее число умерших с COVID-19 в РФ - самое высокое в Европе

Общее число умерших с диагнозом COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 179 243. Как отмечает агентство AFP, это - максимальный показатель в Европе.

Условная летальность инфекции возросла до уровня в 2,63%, следует из данных оперштаба. Совокупное количество официально выявленных инфицированных - 6 824 540.

Полностью вакцинированы лишь чуть более 24% населения

По данным на начало августа, больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер, в том числе здравоохранения, туризма, торговли, транспорта.

В то же время, как отмечает агентство AFP, с середины августа кампания пробуксовывает, а независимые опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство респондентов в России не планируют делать прививку. Число полностью провакцинированных от коронавируса в РФ - чуть более 35 млн человек (24% от всего населения).

На минувшей неделе в Роспотребнадзоре утверждали, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась.