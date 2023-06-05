По их словам, ячейки состоят из хорошо обученных оперативников и сочувствующих Украине в её борьбе против российской агрессии. Собеседники CNN говорят, что именно они осуществили атаку дронов на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с российской территории.
Утверждается, что Украина поставляет сторонникам дроны собственного производства. Доказательств, что удары были нанесены с помощью беспилотников, предоставленных США, нет, подчёркивают два американских чиновника. По информации источников CNN, Украина отладила контрабандные маршруты в Россию, по которым отправляет дроны или их компоненты для последующей сборки.
В последние недели атаки беспилотников на российские объекты участились. Похоже, это "кульминация многомесячных усилий" украинцев по созданию инфраструктуры для таких диверсий, говорит собеседник CNN.
Служба безопасности Украины в ответ на вопросы CNN заявила, что "таинственные взрывы и удары беспилотников в России будут продолжаться". "Мы будем комментировать случаи "хлопка" только после нашей победы", – сказали в украинском ведомстве, поиронизировав над эвфемизмом, который используют официальные лица и государственные СМИ России для обозначения взрывов.
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