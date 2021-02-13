Cнегопад в Москве побил рекорд 1973 года

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С вечера пятницы в Москве начался снегопад, который побил рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году. Уже к 18:00 пятницы в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. В 1973 году в этот день выпало 7 мм осадков. Метель и снегопад привели к десятибалльным пробкам в городе, водителей попросили не тратить в них время и пользоваться метро. Пик снегопада в столице продолжится до 15 часов субботы. К воскресенью глубина сугробов может увеличиться на 25-35 сантиметров. Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказали в мэрии. По данным синоптиков, такой сильный снегопад связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов.
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