CIT сообщила о переброске танковой армии из-под Воронежа к границе с Украиной

В частности, по данным CIT, к украинской границе с полигона под Воронежем выдвинулись части 1-й гвардейской танковой армии. Ранее сообщалось, что в декабре техника этой армии прибыла на полигон Погоново к югу от Воронежа.

На нескольких видео военная техника этой армии замечена на станциях в Белгородской области. CIT отмечает, что речь идет не только о технике, которая ранее находилась под Воронежем, но и о дополнительной технике, прибывшей из-под Москвы.

На других видео эксперты CIT заметили передислокацию военных из Смоленской на юг Брянской области – также к границе с Украиной. Ранее в Брянской области была замечена и техника 76-й воздушно-десантной дивизии из Пскова – одной из основных ударных сил российской армии.

Переброска техники по российской территории происходит на фоне масштабных военных учений в Беларуси с участием российских военных и техники, а также начавшихся 13 февраля военно-морских учений в Черном море с участием нескольких больших десантных кораблей.

Вашингтон ранее заявил о риске вторжения российских войск на украинскую территорию во время Олимпиады, которая заканчивается 20 февраля. СМИ пишут, что США допускают начало нападения 15 или 16 февраля.

Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза. Великобритания эвакуирует из Украины военных инструкторов.

13 февраля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждалась ситуация вокруг Украины. Разговор президентов начался в 19 часов 4 минуты по московскому времени и продлился час и 2 минуты. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.