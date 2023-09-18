CIT показала фото подлодки, поврежденной при атаке ВСУ на завод в Севастополе

Судя по фотографиям, сообщается в Telegram-канале CIT, по подлодке были нанесены два удара. Один — в носовую часть, о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты, а второй — в правый борт в зону за рубкой, эта часть подлодки на спутниковых снимках видна не была.

CIT приводит мнение норвежского независимого аналитика Тура Аре Иверсена, который считает, что в результате ударов повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи. Пострадали ли другие отсеки — зависит от того, были ли в момент удара задраены люки между ними.