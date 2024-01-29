ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России

Действующий президент баллотируется на пятый срок. Из-за поправок в Конституцию, сущность и процедуру принятия которых критиковали эксперты, Путин имеет право стать президентом в пятый (и шестой) раз. Впервые он занял этот пост в 2000 году.

Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось собрать не менее трёхсот тысяч подписей россиян из разных регионов страны в поддержку своего выдвижения.

В ходе сбора подписей происходили многочисленные нарушения. В частности, в Санкт-Петербурге подписи собирали члены участковой комиссии, что прямо запрещено законом. Представители региональных властей отчитывались о поставленной за Путина подписи, попутно его расхваливая, – по закону "создание положительного образа кандидата" считается агитацией. Чиновникам и депутатам агитировать запрещено.