ЦИК забраковал более 15 процентов подписей за Надеждина

Российский ЦИК обнаружил в подписных листах Бориса Надеждина 15,348 процента забракованных подписей. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил в своем Telegram-канале замглавы штаба Надеждина Игорь Артемьев.
По закону для регистрации кандидата, в подписях, собранных в его поддержку, должны быть менее 5 процентов брака. Заседание по регистрации пройдет в ЦИК 7 февраля. После этого штаб Надеждина может обратится в суд, указал Артемьев.
В ЦИК ранее уже намекали на "проблемные подписи"
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев намекал на "проблемные подписи" у Надеждина.
"Когда мы видим десятки людей, которых уже на этом свете нет, а они дали подпись, возникает вопрос об этических нормах сборщиков подписей. В какой-то мере кандидат к этому причастен", - заявил он на заседании ЦИК.
"Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души - ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту", - прокоммментировал эти утверждения Надеждин, опубликовав фотографии очередей из людей, которые оставляли за него подписи.
Борис Надеждин: "Призывать к протестам не буду"
Ранее в интервью DW Борис Надеждин заявил, что не станет призывать своих сторонников к акциям протеста, если его не зарегистрируют. "Я не буду призывать к несанкционированным митингам или к чему-то еще незаконному. Чего я буду людей подставлять? Зачем мне это надо?", - сказал он. По словам политика, "сейчас планка насилия резко выросла со стороны властей".
По информации Telegram-канала "Можем объяснить", участие Надеждина в президентских выборах была согласована лично с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Однако, резкий рост рейтинга политика – по результатам опроса Russian Field Надеждин на данный момент второй по популярности кандидат в президенты, за него готовы проголосовать 10 процентов избирателей - и его высказывания вызвали "настоящую ярость у кремлевского куратора внутренней политики". ЦИК "настоятельно рекомендовано" не допускать Надеждина до выборов», - сообщили источники Telegram-канала.
"Россия должна быть мирной и свободной"
По словам Надеждина, его предвыборная программа формулируется просто: "Россия должна быть мирной и свободной". А в случае победы на выборах пообещал в первый же день подписать указ об освобождении всех политзаключенных.
Кроме того, он намерен предложить руководству Украины, США, и всех европейских стран, поддерживающих Киев немедленно прекратить огонь, "чтобы не прилетали ракеты и снаряды ни в Белгород, ни в Харьков и люди не убивали друг друга". А после этого начать переговоры. "Это будет долгая история на несколько лет о том, как обеспечить безопасность в Европе после всего этого", - отметил Надеждин.