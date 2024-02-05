ЦИК забраковал более 15 процентов подписей за Надеждина

По словам Надеждина, его предвыборная программа формулируется просто: "Россия должна быть мирной и свободной". А в случае победы на выборах пообещал в первый же день подписать указ об освобождении всех политзаключенных.

Кроме того, он намерен предложить руководству Украины, США, и всех европейских стран, поддерживающих Киев немедленно прекратить огонь, "чтобы не прилетали ракеты и снаряды ни в Белгород, ни в Харьков и люди не убивали друг друга". А после этого начать переговоры. "Это будет долгая история на несколько лет о том, как обеспечить безопасность в Европе после всего этого", - отметил Надеждин.