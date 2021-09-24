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ЦИК РФ подвел окончательные итоги выборов в Госдуму и отклонил требование партии "Яблоко" признать результаты голосования недействительными из-за многочисленных нарушений.
Rinkimai Rusijoje
Rinkimai Rusijoje
© Scanpix

На заседании в пятницу, 24 сентября, члены ЦИК РФ подписали протокол о выборах депутатов Госдумы, согласно которому они признаны "состоявшимися и действительными". "Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования", - заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму партия "Единая Россия" получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13, сказала Памфилова. По ее словам, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов получают кандидаты-самовыдвиженцы.

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ЦИК отклонил требование "Яблока" отменить итоги выборов в Госдуму РФ

На этом же заседании Центральная избирательная комиссия РФ отклонила жалобу партии "Яблоко", которая потребовала признать результаты выборов депутатов Госдумы недействительными и отменить их. "Мы достаточно детально обсуждали жалобу, поступившую в ЦИК. Жалобу политической партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - заявил на заседании член комиссии Антон Лопатин, которого цитирует "Интерфакс". По словам Лопатина, ЦИК принимал решения по кандидатам в ходе кампании, "руководствуясь исключительно законодательством или решением судов".

Представители "Яблока" считают, что "нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей". В жалобе на 11 страницах изложены претензии партии ко всем этапам избирательной кампании, еще 16 страниц занимает приложение с перечислением отдельно взятых нарушений.

В документе, в частности, указывается на снятие шести кандидатов от "Яблока" с выборов на основании "причастности к экстремистской деятельности", на обязанность маркировать агитационные материалы "Яблока" информацией об аффилированности одного из кандидатов с "иностранным агентом", а также на многочисленные нарушения в ходе самого голосования, включая электронное голосование.

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Deutsche Welle
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