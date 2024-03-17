ЦИК РФ: после обработки 47% протоколов на выборах президента Путин получает более 87% голосов

На втором месте — кандидат от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов с 4,09% голосов. У Владислава Даванкова из партии "Новые люди" — 4,01%, у Леонида Слуцкого из ЛДПР — 3,1%.

Ранее результаты экзит-поллов опубликовали близкие к российским властям Фонд общественного мнения и Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно экзит-поллам ФОМ, за Путина проголосовали 87,8% пришедших на участки. Второе место занял кандидат от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов (4,6%). У Вячеслава Даванкова от "Новых людей" — 3,6%, у Леонида Слуцкого из ЛДПР — 2,5%.

По оценкам ВЦИОМ, действующий президент РФ заручился поддержкой 87% избирателей. Харитонов получил 4,6% голосов, Даванков — 4,2%, Слуцкий — 3%.