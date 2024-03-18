ЦИК РФ отчитался о рекордной явке и победе Путина на выборах

На выборах президента РФ 2024 года, проходивших с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,29% голосов, заявил ЦИК РФ утром в понедельник, 18 марта, после подсчета 99,75% голосов. Это больше, чем официальные результаты Путина когда-либо ранее на президентских выборах в России.

На втором месте, по официальным данным, кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом в 4,30%. Далее следуют Владислав Даванков от партии "Новые люди" (3,84%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,21%). ЦИК официально подведет итоги выборов президента 21 марта.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,44%. МИД России сообщает, что за рубежом проголосовали около 373 000 граждан.

Критика независимых наблюдателей