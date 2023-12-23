ЦИК не допустил журналистку Дунцову к сбору подписей на выборы президента РФ

Центральная избирательная комиссия России не допустила журналистку Екатерину Дунцову из Ржева к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. Об этом сообщил в субботу, 23 декабря, Telegram-канал Ateo Breaking, который ведет доверенное лицо Дунцовой.
По утверждению ЦИК, в документах Дунцовой обнаружено более ста ошибок и по этой причине ее инициативная группа не может быть зарегистрирована. В качестве одного из примеров ошибок указано, что в одном из документов вместо отчества "Валерьевна" написано "Валериевна". Кроме того, как заявляет ЦИК, нотариус, который заверял документы, допустил ошибки, в частности указал ошибочный номер паспорта организатора собрания инициативной группы.
"Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс, любой опыт - все равно опыт", - заявила, обращаясь к Дунцовой во время заседания комиссии, председатель ЦИК Элла Памфилова.
Дунцова обжалует решение ЦИК в Верховном суде РФ
Тем временем Екатерина Дунцова сообщила, что обжалует решение Центризбиркома в Верховном суде РФ. "Решение это не основано на законе, все основания для отказа приведены в законе о выборах президента России и никакие перечисленные недостатки таковыми не являются", - заявила журналистка.
Одновременно она обратилась к партии "Яблоко" с просьбой "рассмотреть возможность проведения съезда" и выдвижения ее кандидатуры в президенты от этой партии. "В силу ограничений, установленных законом, я не смогу провести повторное собрание инициативной группы, но мы можем выдвинуть мою кандидатуру от политической партии", - пояснила Дунцова.