"ЧВК Вагнера" набирает "ополченцев" в Белгородской и Курской областях

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве", – говорится в сообщении компании Пригожина "Конкорд".

Белгородское издание Fonar.tv пишет, что в группах "ЧВК Вагнера" в соцсетях уже появились объявления о наборе в так называемое ополчение. Ранее сообщалось о том, что ЧВК ведёт в Белгородской области строительство оборонительных укреплений, которые местные жители назвали "линией Вагнера".

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы группы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов "ЧВК Вагнера" подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

После нападения России на Украину появились сведения о том, что "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Пригожин, который посетил более десяти колоний в разных областях страны.​