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Частная военная компания "Вагнер" открыла в России несколько вербовочных пунктов на базе спортивных клубов. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил американский Институт изучения войны (ISW), который ежедневно публикует сводки событий войны России против Украины. Как указывается в сообщении, пункты набора в ЧВК "Вагнер" открылись в Ростове-на-Дону в спортивном клубе "Антарес", в Тюмени в помещениях Федерации бокса, в Самаре в здании спортивного общества "Динамо". Кроме того, по информации самой "Группы Вагнера", вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве.
ЧВК "Вагнер" вербует бойцов через спортивные клубы в России
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Ранее об этом рассказал создатель ЧВК "Вагнер", близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. "Чтобы набирать новых бойцов в ЧВК "Вагнер"… в ряде городов мы уже открыли центры набора… Эти центры расположены на базе спортивных клубов, куда вы придете, вас проверят - насколько вы физически крепки и далее расскажут, каким образом вы попадете к нам. Этим центрам мы полностью доверяем, они являются нашими сторонниками", - отметил он.

В ISW считают, что ЧВК "Вагнер" создает новый канал вербовки из-за препятствий в наборе заключенных. Еще 9 февраля Пригожин заявил, что частная военная компания полностью прекратила вербовку заключенных, не объяснив причин такого решения. А в начале марта он же сказал, что ЧВК "не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных". Ранее появлялись сообщения, что теперь заключенных в российскую армию вербуют по линии Минобороны РФ.

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Deutsche Welle
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