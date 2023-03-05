ЧВК "Вагнер" вербует бойцов через спортивные клубы в России

Ранее об этом рассказал создатель ЧВК "Вагнер", близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. "Чтобы набирать новых бойцов в ЧВК "Вагнер"… в ряде городов мы уже открыли центры набора… Эти центры расположены на базе спортивных клубов, куда вы придете, вас проверят - насколько вы физически крепки и далее расскажут, каким образом вы попадете к нам. Этим центрам мы полностью доверяем, они являются нашими сторонниками", - отметил он.

В ISW считают, что ЧВК "Вагнер" создает новый канал вербовки из-за препятствий в наборе заключенных. Еще 9 февраля Пригожин заявил, что частная военная компания полностью прекратила вербовку заключенных, не объяснив причин такого решения. А в начале марта он же сказал, что ЧВК "не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных". Ранее появлялись сообщения, что теперь заключенных в российскую армию вербуют по линии Минобороны РФ.