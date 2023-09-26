Что с командующим Черноморским флотом? — Кремль о нём не говорит, Минобороны РФ показало видео

«Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В это время в Москве проходила коллегия Минобороны России. Ничего о командующем Черноморским флотом Викторе Соколове сказано не было. Однако опубликовано видео.