Что с Кадыровым? То ли жив, то ли мертв

Согласно данным сервиса, бизнес-джет с номером RA-73417 приземлялся в Москве 6 и 9 сентября. Последний раз он вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября, и с тех пор, если ориентироваться на трекер, в Чечню не возвращался.
"Вёрстка" обратила внимание на перемещения лайнера на фоне распространяемых в СМИ слухов о резком ухудшении здоровья главы Чечни и его лечении в московской Центральной клинической больнице Управления делами президента России. В середине недели несколько чеченских оппозиционных каналов без ссылок на источники сообщили о том, что Рамзан Кадыров находится в коме. В воскресенье днём чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе написал, что Кадыров умер.
При этом в воскресенье в телеграм-канале Кадырова появилось видео с его участием. На кадрах глава Чечни идёт по аллее и советует "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок". О своём здоровье Кадыров ничего не говорит. Утверждается, что запись сделана в Грозном, но ни это, ни дата съёмки доподлинно не установлены. Обращает на себя внимание лишь то, что глава Чечни гуляет под дождём. В Москве же в воскресенье погода была ясная.
В свою очередь, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, предположительно связанный с российскими правоохранительными органами, со ссылкой на свои источники сообщил, что с утра воскресенья к Центральной клинической больнице съезжаются автомобили с чеченскими номерами и что их пропускают на территорию без досмотра. "Только за один час в ЦКБ прибыли чеченские "Майбах" с двумя машинами охраны, "Порш Кайен", четыре "Гелендвагена" и два "БМВ"", – утверждают авторы телеграм-канала. Подтверждения этой информации нет.
Слухи о том, что 46-летний Рамзан Кадыров серьёзно болен, периодически появляются в СМИ с начала года. Ряд журналистов обращали внимание на появившуюся чрезмерную одутловатость лица руководителя Чечни, предполагая, что это может быть следствием лечения от онкологического заболевания. Сам Кадыров несколько раз опровергал информацию об ухудшении состояния своего здоровья.
Глава Чечни является одним из самых ярых сторонников войны против Украины, при этом он несколько раз позволял себе критику в адрес Минобороны России. Также Кадыров ранее поддерживал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, предпринявшего в июне попытку мятежа против российского военного руководства и погибшего в августе при не выясненных пока обстоятельствах, однако незадолго до мятежа между ними произошла ссора.