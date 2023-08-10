Что известно о заводе в Подмосковье, где произошел взрыв

Предприятие входит в состав холдинга «Швабе», который, в свою очередь, включён в «Ростех».

Загорский оптико-механический завод (Загорском при советской власти назывался Сергиев Посад), созданный в середине 1930-х, занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных приборов, в том числе военного назначения. Завод выпускает различные прицелы и бинокли, тепловизоры, головки самонаведения.

Директор компании «Пиро-Росс», которая арендовала площади завода под склад пиротехники, заявил телеграм-каналу Baza, что взрыв якобы произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждает , что взорвалась пиротехника, а завод уже не занимается производством оптики (в том числе и военного назначения).

Власти Московской области отвергают версию об атаке беспилотника, которая активно распространялась в российских телеграм-каналах в первые часы после взрыва.

На сайте «Швабе» говорится, что разработка предупреждает об угрозе атаки охраняемого объекта и предназначена для выполнения служебно-боевых задач ВМФ.

Помимо продукции военного назначения завод выпускает измерительные приборы для проведения клинических, биохимических, бактериологических и другого рода исследований. На предприятии также производится оборудование, которое используется офтальмологами.

Однако приоритетным направлением работы остается оптика для военных. Об этом свидетельствуют и госконтракты, опубликованные ранее на сайте госзакупок.

Издание «Агентство» (включено в России в реестр «иноагентов») обратило внимание, что хотя госконтракты завода прекратили публиковаться вскоре после начала войны в Украине, данные о ряде оборонных заказов можно по-прежнему найти на сайте. Это как минимум противоречит заявлению губернатора Подмосковья о том, что завод «к оптике и механике отношения давно не имеет».