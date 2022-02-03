Число заболевших ковидом за сутки в России впервые превысило 150 тысяч

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России впервые за все время пандемии превысил 150 тысяч человек. Как сообщил в четверг, 3 февраля, оперативный штаб, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 155 768 случаев заражения, скончались 667 пациентов больных COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России с начала ее распространения выросло до 12 284 564, почти 10,4 миллиона пациентов вылечились от вируса, 333 357 - умерли.

Максимальный показатель заболевания зафиксирован также в российской столице: 26 904 случая. 1622 пациента за минувшие 24 часа госпитализировано, 560 человек находятся на ИВЛ. Высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован также в Санкт-Петербурге - 21 234 случая и Московской области - 8721.

Пик нынешней волны ожидается в середине февраля

Рост числа заражений в РФ происходит на фоне распространения омикрон-варианта, причем, отмечая высокую его заразность и указывая на подъем заболеваемости, российские власти утверждают, что показатель госпитализации меняется не столь существенно. По оценкам Роспотребнадзора, пик заражений в стране придется на середину февраля, а суточный подъем до этого времени может быть очень высоким. В ведомстве надеются, что после пика наступит резкий спад заражаемости, как это было, в частности, в ЮАР, где в конце ноября впервые был обнаружен вариант "омикрон".