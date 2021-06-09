Число случаев Covid-19 в Москве подскочило до уровня января. Локдауна пока не будет

Резкий рост заболеваемости

Утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в России выявили 10 407 новых случаев заражения Covid-19 (на 430 больше, чем накануне), из них в Москве - 4 124. Умерли за сутки 399 человек с коронавирусной инфекцией, из них в столице - 58.

Впервые с 14 марта суточный прирост заболеваемости оказался выше 10 тысяч случаев. Показатель по Москве - максимальный с 16 января.

С конца марта, в апреле и в мае число новых случаев, регистрируемых в России, составляло примерно 8-9 тысяч. В Москве же с середины февраля выявляли менее 2 тысяч случаев, в апреле суточный прирост снова превысил эту отметку, а в мае их стали выявлять больше 3 тысяч. Сейчас пройдена отметка 4 тысячи. В начале января этот показатель превышал 5 тысяч.

Накануне штаб сообщал, что в Москве были госпитализированы 1 552 человека с Covid-19. Сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек в московских больницах.

Почему так происходит

"Делать заключение о том, что мы находимся на пороге нового подъема, неверно", - сказала журналистам замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист посетовала на то, что граждане продолжают игнорировать меры предосторожности, то есть не носят маски, а главное - "не осознают необходимость вакцинации и это способствует циркуляции вируса среди населения".

Крайне низкие темпы вакцинации "Спутником V" ранее уже вызывали опасения властей. Первым об этом заговорил мэр Москвы Сергей Собянин в конце мая. "Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем по некоторым даже в разы", - говорил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин признал, что власти прикладывают недостаточно усилий, чтобы ускорить вакцинацию.

Параллельно начались дискуссии о возможной обязательной вакцинации от коронавируса. Путин говорил, что вводить ее "нецелесообразно и нельзя".

Накануне Госдума в первом чтении проголосовала за то, чтобы включить вакцину от Covid-19 в национальный календарь прививок. Критики законопроекта заявляли, что для врачей, учителей и некоторых других категорий прививки могут стать обязательными под угрозой увольнения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал такой риск и пообещал ко второму чтению прописать в документе добровольность вакцинации.

"Угасает иммунитет после Covid-19 у переболевших, не очень активно вакцинируются люди, еще не болевшие этой инфекцией. Это отдаляет от нас время достижения коллективного иммунитета", - предупредила в среду Пшеничная.

Примерно у 80% взрослого населения Британии уже есть антитела к коронавирусу, приобретенные в результате вакцинации или болезни, следует из данных ONS. Вакцинированы около 60% жителей страны. Власти России заявляли, что достичь коллективного иммунитета можно при вакцинации 60% населения, но первым компонентом "Спутника" пока привились только около 18 млн россиян.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", - объяснил рост заболеваемости директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург (цитата по РИА Новости).

Контроль усилят

После публикации статистики штаба московские власти заявили, что уже в среду усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима - в транспорте и общественных местах.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет, - заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. - В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, в торговых и развлекательных центрах, а также в других местах общественного скопления граждан".

Штраф за отсутствие маски или перчаток составляет 4-5 тысяч рублей.

Данчиков пообещал также усилить контроль за предприятиями и организациями, не уточнив подробностей.

Что сказал Собянин

Тем временем Собянин заявил, что введение локдауна в Москве пока не планируется. Вместо этого откроется еще несколько больниц для пациентов с Covid-19.

"Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы, - сказал мэр Москвы на встрече с рестораторами. - В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц".

"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - добавил Собянин. При этом он попросил "ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом" придерживаться санитарных норм.

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе, сообщил в среду департамент здравоохранения города.

Непростая ситуация сложилась и в других регионах. Например, власти Бурятии в понедельник сообщили, что свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в республике сократился до 9%. Поэтому там возвращаются некоторые ковидные ограничения - работа общепита до 23:00, дистанционное обучение, отмена всех массовых мероприятий.