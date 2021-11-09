aA
В России зафиксирован новый максимум суточного прироста погибших от последствий заражения коронавирусом: 1211 летальных случаев. Накануне во многих регионах РФ были сняты антиковидные ограничения.
Число скончавшихся от ковида в РФ за сутки впервые превысило 1200 человек
© Zuma Press / Scanpix

Впервые с начала пандемии коронавируса число летальных случаев за сутки в России превысило 1200. Как сообщил оперативный штаб во вторник, 9 ноября, за последние 24 часа от последствий заражения инфекцией SARS-CoV-2 в стране скончались 1211 человек.

Больше всего пациентов умерло в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 88 и в Московской области - 62. В этих же регионах зафиксированы и наибольшие показатели заражаемости: 5287 новых случаев в Москве, в Подмосковье - 2818 и в Петербурге - 2680.

Суточный прирост новых заболевших по России составил 39 160 случаев.
Накануне в российской столице и других регионах после периода нерабочих дней, введенного на федеральном уровне президентским указом, несмотря на высокую заболеваемость, было снято большинство ограничений, вновь заработали кафе и рестораны. Лишь в пяти российских областях выходные дни были продлены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Срок действия QR-кодов о вакцинации на "Госуслугах" в России неожиданно сократился до полугода (4)

Срок действия QR-кодов, свидетельствующих о...

Любителям "Спутника": "Свежесть бывает только одна — первая"

Апологеты российского "Спутника" любят повторять...

В России ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах (12)

За минувшие сутки в РФ выявлено более 40 700 новых случаев...

TOP новостей

С полуночи на части территории Литвы вводится режим ЧП (328)

Сейм Литвы во вторник одобрил предложение...

Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж (89)

Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с...

Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП (46)

Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила,...

Президент Литвы поддерживает введение ЧП на границе с Беларусью пока не видит оснований для активации 4-ой статьи НАТО (21)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...

Глава Минздрава Литвы: введение карантина зависит от заполненности коек в реанимации (33)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...