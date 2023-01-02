Число невыездных россиян-должников достигло 8 млн человек

К концу 2022 года число невыездных должников среди граждан РФ достигло 8 млн человек, сообщило российское государственное новостное агентство ТАСС ввоскресенье, 1 января, со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов России (ФССП). Этот показатель стал максимальным с момента введения ограничений на выезд из страны для граждан из-за долгов. Такая мера воздействия начала действовать 15 лет назад.

Как указали агентству в ФССП, в декабре 2021 года ограничения на выезд действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств, но к началу лета 2022-го невыездными были признаны 5,5 млн россиян. Общая динамика за последние 10 лет показывает рост количества россиян-должников, которым запрещено выезжать за границу. В 2013 году в списках невыездных значились около 300 тысяч человек, в конце 2016-го их число достигло 1 млн, а в 2019-м - 3,4 млн.

В 2020 году российские судебные приставы оценили ограничение на выезд как эффективную меру воздействия на должников. Пристав может ограничить человека в выезде из России, если долг превышает 30 тысяч рублей, по некоторым видам задолженности ограничения начинают действовать с 10 тысяч рублей. На границе должнику не позволят выехать даже при наличии визы, пока отметка о выплате долга не появится в соответствующей базе.

Правительство РФ предлагало изымать у должников загранпаспорта

В Госдуме РФ с лета 2021 года находится на рассмотрении предложенный МВД и одобренный российским правительством законопроект, согласно которому у невыездных должников смогут изымать загранпаспорта до момента уплаты задолженностей.

Кроме того, авторы инициативы предложили автоматически признавать недействительными заграничные паспорта россиян, которые сменили фамилию, имя, дату рождения или пол. Однако сообщений о результатах рассмотрения законопроекта с момента его внесения в Госдуму не поступало.