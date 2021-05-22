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Апрельские цены на красную икру в российских магазинах стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года. По данным Росстата, на которые ссылается РБК, один килограмм деликатеса в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% дороже, чем годом ранее. Оптовые цены, по словам участников рынка, выросли за год на 50%.
Sumuštiniai su ikrais
Sumuštiniai su ikrais
© Shutterstock nuotr.

Собеседники издания называют основной причиной резкого подорожания уменьшение вылова лососевых и производства икры. По словам управляющего группы "Доброфлот", которая ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке, Александра Ефремова, в 2020 году лососевая путина была самой слабой как минимум за последние пять лет.

Из-за этого качественной икры изначально было мало, а к началу нового сезона добычи лосося у поставщиков стали заканчиваться запасы икры. По словам президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева, запасы дальневосточной икры "почти нулевые", а икру нерки сейчас "уже не найдешь".

В отрасли прогнозируют, что в ближайшие пять лет вылов лосося может составить около 300-500 тысяч тонн, а потребителям при таких объемах добычи придется привыкать к стоимости килограмма игры в 5-6 тысяч рублей. Прогноз Росрыболовства более оптимистичен: согласно ему, в этом году вылов лососевых может составить около 460 тысяч тонн, а производство икры - 18-20 тысяч тонн, что полностью обеспечит потребление.

Глава Информагентства по рыболовству Александр Савельев, комментируя подорожание красной икры, объяснил его жадностью. "Потолка вообще не существует. Совсем недавно, кстати, премьер, выступая в Госдуме, обратил внимание на супер жадность трейдеров, именно они, прежде всего, взвинчивают цены на, в том числе, и красную икру. Поэтому она будет по-прежнему дорожать, на это есть и объективные причины, и субъективные, а именно - чрезвычайная жадность", - сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Глава правительства России Михаил Мишустин в частности заявил, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты стала "жадность отдельных производителей и торговых сетей", но у кабмина "достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

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