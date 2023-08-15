Центробанк России внепланово повысил ставку до 12 процентов

Центробанк России внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, как говорится в сообщении регулятора, обнародованном на сайте ЦБ во вторник, 15 августа, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. "Инфляционное давление продолжает усиливаться. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - сообщается в документе.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", - пояснил регулятор.

Второе подряд повышение ключевой ставки