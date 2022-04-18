Российский Центробанк с 18 апреля смягчил "временный порядок операций с наличной валютой" и разрешил банкам продавать ее в своих отделениях, сообщает регулятор. Для покупки физическим лицам будет доступна лишь валюта, поступившая в отделения после 9 апреля, отмечает ЦБ.

С 11 апреля регулятор разрешил гражданам снимать со своих счета не только доллары, но и евро, сохранив при этом общий лимит снятия в 10 тысяч долларов. Сделать это могут россияне, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года - и лишь в том случае, если они еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, пишет ЦБ.

Запрет на снятие валюты после вторжения в Украину

Временный порядок операций с наличной валютой былвведен Центробанком 9 марта. Помимо лимита на снятие валюты в размере 10 тыс. долларов и запрета снимать ее со счетов, открытых после 9 марта, ЦБ запретил продавать валюту физическим лицам в кассах банков до 9 сентября. Покупать валюту можно было лишь в безналичной форме без возможности получить банкноты.

В итоге курс доллара на Московской бирже в апреле вернулсяна уровень ниже 80 рублей после роста до 120 рублей в феврале на фоне вторжения России в Укарину и введения санкций. Несмотряна укрепившийся курс купить валюту россияне не могли.