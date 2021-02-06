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В Санкт-Петербурге в субботу перекрыли центр города, закрыли одну станцию метро и ограничили движение общественного транспорта, хотя накануне соратники Алексея Навального объявили перерыв в протестах до весны. Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины, движение на прилегающих улицах перекрыто, сообщает "Фонтанка".
Kelionė Sankt Peterburge
Kelionė Sankt Peterburge
© Orijus Gasanovas

Также закрыты Литейный проспект, улица Марата и набережная реки Фонтанки. В центре города возникли пробки. Из-за перекрытий на Фурштатской улице пары опаздывают на бракосочетание, сообщают подписчики Telegram-канала "Протестный Петербург". На неудобства жалуются и другие горожане.

По данным канала, в связи с тотальными перекрытиями на Воскресенской набережной отменили запланированное на субботу возложение цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. "Наша акция носит исключительно мирный характер, и никто не заслуживает, чтобы его задержали за возложение цветов к мемориалу", - говорится в сообщении организаторов.

Комитет по транспорту сначала сообщил в Telegram, что с 13:00 по требованию полиции на вход и выход закрываются вестибюли станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор", затем исправил сообщение, убрав из него упоминание "Гостиного двора".

Кроме того, по требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам. Несколько маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев направлены по укороченным трассам.

Машины Росгвардии дежурят у Гостиного двора и возле ТЮЗа на Пионерской площади, где акция протеста проходила в прошлые выходные. Источник "Фонтанки" в петербургской администрации сообщил, что список дорог, которые нужно перекрыть, был указан в распоряжении "с грифом секретности". В перекрытии задействована спецтехника.

"В телеграм-каналах призывают выходить на новые акции протеста, мы должны быть готовы", - заявил источник издания. Некоторые телеграм-каналы действительно призывают выходить на митинг, пишет "Протестный Петербург" и публикует скриншот сообщения, в котором говорится, что "ярые сторонники Навального" собираются на митинги в Москве и Петербурге в выходные.

4 февраля руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил паузу в протестных акциях. Он объяснил, что проведение митингов каждую неделю приведет к уменьшению их численности, как это произошло в Хабаровске и Белоруссии, а новые масштабные задержания парализуют работу штабов и осложнят подготовку к выборам. По словам Волкова, сам Навальный просит своих сторонников сконцентрироваться на осенних выборах в Госдуму и принять участие в "Умном голосовании".

Освобождения Навального планируется добиваться "внешнеполитическими методами" и сделать так, что "ни один мировой лидер не будет говорить с Путиным ни о чем, кроме Алексея Навального и его освобождения". "Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования", - пообещал Волков.

Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники в свою очередь сообщило, что действия силовиков на январских акциях протеста, которые правозащитники назвали небывалыми репрессиями в новейшей истории России, были только "разминкой", и власти готовы к еще более жесткой реакции. "В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке", - аргументировали в Кремле, имея в виду, что в Белоруссии и Венесуэле массовые протесты не привели к смене действующих режимов.

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