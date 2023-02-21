Cекретные документы: именно так Путин планировал захватить не только Украину, но и Беларусь

В Кремле собирались адаптировать беларуское законодательство под российское, управлять внешней политикой республики в интересах России, увеличить военное присутствие на территории Беларуси, добиться верховенства русского языка над беларуским и раздать беларусам российское гражданство. Достигнуть всех этих целей планировалось в течение девяти лет — к 2030 году. Журналисты Delfi (Эстония), Центра „Досье“, Kyiv Independent (Украина), Belarusian Investigative Center (Беларусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Германия), Westdeutscher Rundfunk (Германия), Expressen (Швеция), Frontstory (Польша) и VSquare (Вышеградская группа) изучили стратегию по интеграции Беларуси в Российскую Федерацию, которую разрабатывали в администрации президента совместно с СВР, ФСБ, ГРУ и Генштабом ВС РФ.

Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение

Власти Беларуси активно поддерживают российское вторжение на Украину. „Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут“, — заявил Александр Лукашенко 24 февраля 2022 года. Незадолго до этого, с 10 по 20 февраля, на территории Беларуси прошли совместные учения вооруженных сил России и Беларуси „Союзная решимость — 2022“. Они помогли Кремлю сконцентрировать войска на границах Беларуси и Украины.

Сейчас беларуская территория предоставлена российским войскам для нападения на Украину, поэтому Беларусь считается страной-агрессором наравне с Россией. В результате западные страны наложили на Беларусь санкции, что поставило беларускую экономику в еще большую зависимость от России.

Новая экономическая реальность в военное время подталкивает Беларусь к более плотному сотрудничеству в работе над так называемым Союзным государством Российской Федерации и Республики Беларусь (СГ). В 2022 году секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планах на новый пакет союзных программ по интеграции. Они должны дополнить 28 существующих программ, которые согласовали в 2019 году.

Как выяснил Центр „Досье“, на фоне активной работы над созданием Союзного государства в Кремле разработали стратегию по поглощению Беларуси. Это грозит стране окончательной потерей суверенитета и полным подчинением российским властям в политике, экономике и военном сотрудничестве.

Разработка стратегии происходила в 2021 году — тогда же, когда Владимир Путин строил планы по вторжению на Украину. Российское руководство собиралось сменить власть на Украине и на волне успеха окончательно поглотить Беларусь, считает собеседник иностранных журналистов в разведке.

Что такое Союзное государство и что про это говорят официальные источники?

Договор о Союзном государстве существует с конца 1990-х годов. Лукашенко подписывал его еще с Ельциным. Однако к полноценной политической интеграции это так и не привело, а переговоры о ней идут больше 20 лет.

Официально потребность в Союзном государстве объясняется экономической выгодой: оно должно восстановить торговые и производственные связи между Россией и Беларусью, которые существовали в советское время.

Лозунг сближения с Россией использовал Александр Лукашенко в своей кампании на президентских выборах 1994 года. Став главой государства, он прибегал к этой теме для получения политических и экономических преференций от России. Они помогли ему укрепиться в качестве бессменного главы Беларуси и превратиться в „последнего диктатора Европы“ (позже к нему присоединился Владимир Путин).

„Лукашенко использует СГ для получения субсидий, финансовой и политической помощи от России. Но, конечно, не бесплатно — взамен на элементы суверенитета. Вспомним, как создавалось Союзное государство: Лукашенко надеялся стать его председателем. Тогда Лукашенко мечтал руководить всей Россией, но что-то пошло не так. Потом Союзное государство деградировало и всплывало только тогда, когда это было нужно Лукашенко. Но реального наполнения у этого проекта нет. Как и нет поддержки среди беларуского общества“, — рассказала „Досье“ и БРЦ лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

Реализации Союзного государства мешали политические процессы, которые происходили в обеих странах. Россия требовала от Беларуси большей политической зависимости в обмен на экономические преференции, которыми, впрочем, она не торопилась делиться.

Например, в 2006 году Россия повысила цены на газ для Беларуси, а Лукашенко заявил:

„От нас требуют вступления в состав России. Я не хочу похоронить суверенитет и независимость моей Беларуси“.

К работе над договором о Союзном государстве вернулись лишь к 2019 году. Тогда в ходе долгих переговоров властям обеих стран удалось согласовать 28 союзных программ, темы которых долгое время держались в тайне. Сейчас уже известно, что программы касаются в основном экономических вопросов. Например, гармонизации денежно-кредитной политики и налогового законодательства, интеграции платежных систем и т. д. Однако выполнение союзных программ затянулось на год.

Это случилось потому, что Александр Лукашенко старался поддерживать баланс между подыгрыванием Кремлю и собственной независимостью. „Беларусью правит довольно упрямый диктатор Александр Лукашенко. Он всегда пытался уравновесить зависимость от Кремля, создавая впечатление, что он хочет сблизиться с Западом или сотрудничать с другими действующими лицами, такими как Китай“, — объяснил Мартин Краг, заместитель директора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) в разговоре с Yahoo News.

Отношение президента Беларуси к СГ изменилось только из-за протестов 2020 года. С тех пор своей властью он обязан лишь российской ФСБ, которая оказывала помощь в подавлении массовых протестов.

„Когда в 2020 году против Лукашенко поднялось это огромное народное восстание, он подавил его с помощью России. В конце концов, именно Россия вмешалась напрямую, направив туда спецслужбы и подразделения полиции, которые обучены подавлению митингов. Они послали туда российских журналистов, которые захватили власть в средствах массовой информации также потому, что многие беларуские журналисты объявили забастовку. Таким образом, Лукашенко стал очень зависим от Путина в плане своего политического выживания, и поэтому не исключено, что с тех пор Россия также пыталась увеличить темпы этого интеграционного процесса“, — подтвердил эксперт.

17 февраля 2023 года Александр Лукашенко прибыл в подмосковное Ново-Огарево для переговоров с Путиным. Помимо войны диктаторы обсуждали новый виток интеграции в Союзном государстве. В открытой для журналистов части Лукашенко непрозрачно намекнул, что не явиться на беседу он не мог.

В публичном обсуждении Союзное государство преподносится как комплекс межгосударственных договоренностей, которые должны уравнять права бизнеса, а также граждан России и Беларуси на территориях обеих стран.

Однако даже в официальном дискурсе возникают намеки на неравное положение двух стран в рамках Союзного государства.

„Коль мы строим союз, замахнулись на строительство Союзного государства, равные условия должны быть для людей, предприятий, компаний, бизнеса? Должны быть. Пока этого нет“, — делился Лукашенко в мае 2022 года.

Потери суверенитета опасаются и беларуские граждане. В период согласования союзных программ в Беларуси разгорелись протесты против объединения с Россией. По словам политолога Андрея Егорова, глубокая интеграция пугает беларусов.

„Общество опасается, что вместе с интеграцией придут нормы и правила организации жизни в России, которые беларусам не нравятся. Они боятся, что внешнее управление страной ухудшит их жизнь“, — объяснил эксперт.

Страхи граждан Беларуси не безосновательны. Ведь на самом деле Россия хочет подчинить политическое пространство Беларуси. Об этом стало известно из документа, описывающего истинные цели администрации президента в Беларуси.

Что за документ?

Документ, который изучил Центр „Досье“, называется „Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении“. Благодаря ему мы знаем, что глобальные цели Кремля — установить доминацию русского языка над беларуским, подстроить беларуское законодательство под российское и подчинить себе общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизнь Беларуси. Вокруг этих сфер и выстроена вся стратегия администрации президента. Каждая из целей распределена на задачи разных срочностей — до 2022, 2025 и 2030 годов.

Ключевую роль в планах Кремля играет Союзное государство — именно через него Россия собирается нарастить свои силы в Беларуси. Например, до конца 2022 года перед администрацией президента стояла задача убедить беларуское руководство в необходимости работы над СГ.

„Союзное государство — угроза для беларуского народа и беларуской государственности. Это не союз равных — это дорожная карта по поглощению Беларуси Россией. В Союзном государстве с Россией Беларусь утрачивает признаки суверенитета и становится пассивным статистом чужой политики. Сейчас Союзное государство — это ширма для России, чтобы установить контроль над Беларусью“, — уверена Светлана Тихановская.

Документ администрации президента подтверждает ее слова. Те самые целевые программы Союзного государства, которые Путин утвердил с Лукашенко, являются частью задач, поставленных администрацией президента.

Помимо гармонизации торгово-экономических отношений Россия до 2030 года планирует установить контроль в военно-политическом секторе Беларуси. В задачи российской разведки входит ограничить влияние „националистических и прозападных“ сил, завершить реформу беларуской Конституции с учетом интересов РФ, закрепить пророссийские настроения в военных и политических элитах и среди населения.

О том, что реформа Конституции в Беларуси проводится в том числе в интересах Кремля, ранее говорили эксперты.

„Лукашенко это больше делает для Владимира Путина, который в общем-то инициировал конституционную реформу в Беларуси в то время, когда еще сотни тысяч людей были на улицах. Ему было важно, чтобы это не перекинулось в Российскую Федерацию, и поэтому ему нужно было, чтобы Лукашенко пообещал какую-то морковку людям, чтобы они ушли с улицы. Вот предыстория конституционной реформы“,— рассказывал беларуский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

А вот беларуские элиты опасаются слишком тесного сотрудничества с Россией, уверен источник наших партнеров по расследованию. „Они не заинтересованы в превращении в вассальное государство России. Ни политики, ни местные олигархи. Несмотря на свою близость к России, Лукашенко в прошлом всегда подчеркивал независимость страны“, — объяснил он. По его словам, у Путина весьма напряженные отношения с Лукашенко:

„Они оба не очень любят друг друга. Это также связано с тем фактом, что баланс сил между ними так сильно изменился. Каждый ждет, когда другой умрет“.

Согласно „Стратегическим целям“, администрация президента собирается обеспечить себе контроль над информационным пространством Беларуси до конца этого десятилетия. Сделают это при помощи увеличения количества российских СМИ в Беларуси и усиления российского информационного влияния среди населения. А в круги политической и военной элиты Кремль собирается внедрить „пророссийские группы влияния“. Также Россия собирается ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов беларуским гражданам „в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок“, говорится в документе.

„Паспортизация“ — один из любимых методов Кремля для вмешательства в политику зарубежных стран. „Они использовали это в Абхазии, а также в Южной Осетии и на востоке Украины. Они раздают российские паспорта местным жителям, чтобы расширить свои интересы. Это дает им основание вмешаться и защитить права своих граждан. При необходимости они могут использовать права своих соотечественников в качестве оправдания для силового вмешательства“, — объяснил собеседник.

Инструментом в руках российских политтехнологов станет даже образование. К 2030 году Россия надеется открыть в Беларуси пункты сдачи ЕГЭ. Помимо этого в планах Кремля — открыть новые центры науки и культуры в Могилеве, Гродно и Витебске. Вероятно, это будут филиалы Россотрудничества, которые часто оказываются прикрытием российских разведчиков и „агентов влияния“.

По словам собеседника немецких журналистов, Кремль относится к этим планам крайне серьезно и прилагает усилия для их реализации: „Россия осознает, что Беларусь пытается остановить эти процессы. Кое-что из этого видно публично, например затягивание процесса политической интеграции. Но Российская Федерация продолжает свое давление [на Беларусь], несмотря ни на что“.

Хотя война на Украине замедлила реализацию планов, она далеко не остановила ее, объяснил источник. „Долгосрочная цель по достижению полного контроля над Беларусью все еще в силе и не изменилась“, — заверил источник.

Помимо целей в документе описаны и угрозы планам России в Беларуси. Так, в администрации президента боятся сближения беларуских властей с НАТО и отдельными государствами — членами альянса, влияния на Лукашенко националистических и прозападных политиков, замены российских вакцин от коронавируса на американские и европейские, а также отказа от преподавания на русском языке.

Кто разрабатывал эту стратегию?

Странами ближнего зарубежья в европейском направлении занимается особый отдел администрации президента — управление президента по приграничному сотрудничеству. Оно вмешивается в политику Беларуси, Молдовы и стран Балтии. Курирует ведомство Дмитрий Козак.

Кто такой Дмитрий Козак

Дмитрия Козака называют одним из ближайших соратников Путина. Незадолго до вторжения на Украину он принимал участие в переговорах Путина и Байдена в 2021 году. Его же считают куратором „украинского вопроса“, а также Абхазии и Южной Осетии. Козак — замглавы администрации президента. С начала вторжения на Украину это направление перешло Сергею Кириенко.

В 2018 году Дмитрий Козак был назначен спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Ему приписывали так называемый меморандум Козака — план решения приднестровского конфликта через федерализацию, который так и не был подписан в 2003 году.

Руководит управлением президента по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов. Ранее он представлял интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии, а еще курировал гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР.

Создать стратегию по поглощению Беларуси отделу Филатова поручили буквально за несколько месяцев до подписания декрета Союзного государства, который утвердил те самые 28 программ по интеграции. Конечный продукт был представлен Козаку осенью 2021 года. Разработкой документа занимались сотрудники управления по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко и Вадим Полищук. Они не простые чиновники.

Например, Сергей Маленко был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов 2012 года, будучи исполнительным директором Центра социально-консервативной политики в ПФО. Спустя три года Маленко назначили управлять одним из департаментов в управлении администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия. Позже отдел преобразуют в управление по приграничному сотрудничеству. В нем он возглавляет департамент сотрудничества по интеграционным проектам.

Вадим Полищук — старший советник Маленко. В 1980-х он служил в дислокации 309-го Центрального радиопеленгационного узла связи ГРУ, затем подался в журналистику и лишь потом — в администрацию президента.

Еще один создатель стратегии из администрации президента — Вадим Смирнов. Он руководит департаментом в управлении президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами — о нем Центр „Досье“ подробно рассказывал в 2020 году. Как стало известно из архива рабочих документов управления, вместо культурных связей оно занималось по большей части вербовкой агентов в соседних странах и вмешательством в выборы. В частности, сотрудники управления поддерживали прокремлевскую оппозицию в Грузии и президента Молдовы Игоря Додона. Сам Смирнов в управлении курирует страны Балтии.

Как стало известно „Досье», в разработке документа активно участвовали сотрудники ГРУ. В работу был вовлечен начальник беларуского направления Андрей Грешников. В 2016 году полный тезка Грешникова работал первым секретарем посольства России в Беларуси.

Над проектом также поработали Генштаб ВС РФ, СВР и 5-я служба ФСБ, которая прославилась операциями по вмешательству в дела зарубежных стран. В СВР беларуское направление курирует Владимир Кругляков, а в ФСБ — Александр Стрельников.

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Собеседник партнеров „Досье“ по расследованию уверен, что содержание „Стратегических целей Российской Федерации на беларуском направлении» выглядит правдоподобно и документ следует рассматривать всерьез. „Речь идет о создании „Великой России“ — союзного государства с Украиной и Беларусью“, — объяснил он. Путин же, в свою очередь, никогда не делал секрета из идеи „Великой России“.

С его позицией согласен посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

„Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины, только в случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну“, — сказал он Yahoo News.

Сейчас все эксперты сходятся на том, что из-за пособничества Кремлю при вторжении на Украину Лукашенко потерял остатки своей независимости. Его положение ухудшает то, что он уничтожил все проевропейские и выступающие за независимость круги в силах безопасности. Теперь в репрессиях он вынужден полагаться на силовиков с пророссийской идеологией. Поэтому Лукашенко все сложнее поддерживать баланс между суверенитетом и сотрудничеством с Кремлем.

В разговоре с Yahoo News постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, что Беларусь де-факто уже является российской колонией, а российское вторжение на Украину не оставило Лукашенко никаких вариантов и его дни сочтены.

„У Беларуси будет больше шансов на деколонизацию, когда Украина выиграет войну“, — подытожил Кислица.