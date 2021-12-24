Зампред правления и акционер "Сибура" Кирилл Шамалов покинул ее совет директоров, но остается в правлении, пишет РБК. В совет вошел бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. В число кандидатов Фийона включили еще 18 ноября, но "Сибур" сообщил об этом только накануне, уточняет агентство Интерфакс.

Кто такой Шамалов

Еще в 2008 году, когда Шамалову было 26 лет, он занял пост вице-президента "Сибура". Это крупнейшая в России нефтехимическая компания.

39-летнего Шамалова СМИ называют бывшим зятем президента Владимира Путина. Он сын Николая Шамалова - совладельца банка "Россия" и, предположительно, близкого друга Путина. Как сообщало агентство Рейтер, в 2013 году Шамалов-младший женился на Катерине Тихоновой. Рейтер и Блумберг называли Тихонову младшей дочерью Путина. Путин никогда не подтверждал, что они родственники, но и не опровергал этого. В январе 2018 года Блумберг сообщил, что Шамалов и Тихонова развелись.

В сентябре 2014 года попавший под санкции миллиардер Геннадий Тимченко, которого СМИ также называли другом Путина, продал Кириллу Шамалову 17% акций "Сибура". После этого последний покидал правление компании и возвращался в него, но оставался при этом в совете директоров. В апреле 2017 года Шамалов снизил долю в "Сибуре" с 20,9% до 3,9%, продав 17% бизнесмену Леониду Михельсону.

Почему Фийон

Теперь в совете директоров компании остался только один представитель ее менеджмента - председатель правления Дмитрий Конов. РБК связывает эту рокировку с тем, что в сентябре "Сибур" договорился о слиянии с группой ТАИФ из Татарстана. Именно бывшие акционеры группы ТАИФ могли номинировать Фийона, пишет издание.

Весной акционером "Сибура" также стал "Согаз". Поэтому в совет директоров "Сибура" вошел председатель правления этой компании Антон Устинов. В 2012-2016 годы он занимал должность советника Путина, а еще раньше был сотрудником аппарата Игоря Сечина, когда тот работал в правительстве. Третий новичок в совете - гендиректор группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов.

Фийон обладает уникальной экспертизой и обширными знаниями в области управления, экономики и бизнес-процессов, заявил РБК представитель "Сибура". Он утверждает, что практика избрания в стратегические органы управления бывших государственных деятелей с учетом их компетенций и опыта "является распространенной и эффективной среди крупных глобальных компаний".

Издание напоминает, что "Сибур" - уже вторая российская компания, в руководство вошел бывший премьер Франции. В июле этого года Фийон был избран в совет директоров "Зарубежнефти".

"Российские компании платят гораздо больше"

"Компании привлекают бывших политиков в свои советы директоров по всему миру, - сказал Би-би-си экономист Сергей Гуриев. - Исследования показывают, что компании ценят бывших политиков именно за их связи. Поэтому неудивительно, что российская власть пытается привлекать бывших высокопоставленных политиков - это помогает ей влиять на западные элиты, например, предотвращая новые расследования и санкции".

По словам Гуриева, "шредеризация" - термин, введенный экс-президентом Эстонии Тоомасом Ильвесом - становится массовой. "Вызывает озабоченность, что многие сегодняшние западные политики ведут пророссийскую политику не потому, что она в интересах их избирателей, а потому, что она поможет рассчитывать на высокий доход после их отставки", - добавил эксперт.

Почему они не могут найти места в советах директоров в западных странах? "Во-первых, там конкуренция за места в советах директоров гораздо выше, - отвечает Гуриев. - Во-вторых, российские компании платят им гораздо больше. В-третьих, у некоторых из них есть репутационные проблемы на Западе".

Весной 2017 года французская прокуратура объявила о возбуждении дела против Фийона, который тогда был кандидатом в президенты Франции. Его заподозрили в выплате фиктивных зарплат членам своей семьи во времена, когда он был депутатом французского парламента.

Летом 2020 года Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы (три из них условно) по делу о фиктивном трудоустройстве жены. Суд в Париже признал Фийона виновным в растрате государственных средств. В ноябре этого года начался апелляционный процесс по этому делу.

Не один Фийон

Фийон - не единственный европейский политик высокого ранга, которому нашлось место в совете директоров крупной российской компании.

Самый известный пример - бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Он возглавляет совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" с сентября 2017 года, а также занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG - оператора газопроводов "Северный поток". Исполнительный директор Nord Stream 2 AG - Маттиас Варниг, знакомый с Путиным еще со времен ГДР.

В совете директоров "Лукойла" есть бывший вице-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и бывший помощник госсекретаря США Тоби Тристер Гати.

В июне этого года в совет директоров той же "Роснефти" вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В 2018 году одним из гостей на ее свадьбе был Путин. Они танцевали.