"Как президент ФИДЕ, я должен найти способ объединить людей, не занимая ничьей стороны. Я хочу быть правдивым с собой и большинством людей. Я думаю, что нашел хороший способ сделать это, - говорит россиянин... Я думаю, что есть способы снова воссоединить мир", - сказал он.

14 марта большой резонанс вызвало интервью Дворковича изданию Mother Jones. "Войны - худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любой стране. В том числе и эта война", - сказал он.

Дворкович также заявил тогда, что федерация принимает меры к тому, чтобы в России и Беларуси не проводились официальные шахматные турниры и чтобы спортсмены, представляющие эти страны, не могли участвовать в таких турнирах до окончания войны в Украине и возвращения к соревнованиям украинских шахматистов (такой запрет был введен 16 марта).

15 марта, как председатель Фонда "Сколково" Дворкович сделал другое по тону заявление, в котором также говорилось, что "войны – это абсолютное зло". Однако интерпретировать это заявление можно двояко.

"Но главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими", - заявил, в частности, Дворкович.

"Я искренне горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет", - говорилось в заявлении.

Несмотря на это, 16 марта один из руководителей "Единой России" Андрей Турчак (тоже попал под санкции) потребовал наказать Дворковича, уволив его из фонда "Сколково". В Кремле тогда заявили, что работа Дворковича в "Сколково" будет зависеть от его личного решения. 18 марта "Сколково" сообщил, что Дворкович покинул свой пост.