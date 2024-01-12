Бывший вагнеровец убил человека за критику войны. Суд счел это смягчающим обстоятельством

Как обращает внимание издание «7х7» (в реестре «иноагентов»), суд счел смягчающими обстоятельствами награды военного и «противоправное поведение потерпевшего».
Как объяснял подсудимый, мужчина, с которым он вместе выпивал, разозлил его своим высказыванием о войне в Украине, откуда совсем недавно вернулся наемник.
Согласно материалам дела, вагнеровец избил свою жертву табуретом, который сломался, затем вторым табуретом, после чего нанес удары битой и добил ножом.
В суде бывший наемник заявил, что, будучи трезвым, поступил бы так же.
Судебно-психиатрическая комиссия показала, что вагнеровец страдал легкой умственной отсталостью, отмечает «7х7». Убитый им мужчина был спокойным, никогда не дрался, имел высшее образование и работал моряком.
По данным местных СМИ, в 2022 году наемник был осужден за другое убийство в Приморье, но в январе 2023 года был помилован президентом России Владимиром Путиным.