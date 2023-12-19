Бывший инструктор ЧВК "Вагнер" заявил, что передал МУС информацию о военных преступлениях России в Украине

При этом, как отмечает нидерландский судебный репортер Молли Куэлл, МУС пока не подтвердил, что получил от Саликова какие-либо документы. Она подчеркивает, что в материале EenVandaag была фотография другого суда – Международного суда ООН. К моменту публикации новости ее заменили на фото с Саликовым.

"В статье EenVandaag использованы кадры не того суда, так что будем надеяться, что он не стоит сейчас под дождем возле здания Международного суда ООН", – пишет журналистка.

По словам Саликова, он дослужился до звания полковника, после чего присоединился к ЧВК "Вагнер". В рядах наемников он воевал в Сирии и разных странах Африки. В войне против Украины он участвовал с 2014 года и, как утверждает, стал свидетелем множества преступлений. На момент начала полномасштабного вторжения он якобы командовал одним из подразделений ЧВК "Редут".