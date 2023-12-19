Бывший инструктор ЧВК "Вагнер" заявил, что передал МУС информацию о военных преступлениях России в Украине

При этом, как отмечает нидерландский судебный репортер Молли Куэлл, МУС пока не подтвердил, что получил от Саликова какие-либо документы. Она подчеркивает, что в материале EenVandaag была фотография другого суда – Международного суда ООН. К моменту публикации новости ее заменили на фото с Саликовым.
"В статье EenVandaag использованы кадры не того суда, так что будем надеяться, что он не стоит сейчас под дождем возле здания Международного суда ООН", – пишет журналистка.
По словам Саликова, он дослужился до звания полковника, после чего присоединился к ЧВК "Вагнер". В рядах наемников он воевал в Сирии и разных странах Африки. В войне против Украины он участвовал с 2014 года и, как утверждает, стал свидетелем множества преступлений. На момент начала полномасштабного вторжения он якобы командовал одним из подразделений ЧВК "Редут".
Как пишет EenVandaag, в своем письме МУС Саликов сообщает, что пророссийские сепаратисты на востоке Украины получали приказы непосредственно от российского Минобороны, а в некоторых случаях – от канцелярии президента России Владимира Путина.
Саликов утверждает, что был свидетелем "зверств против мирного населения", а также похищения украинских детей. По его словам, за последним, в том числе, стояла ФСБ.
"Я видел, как люди из спецслужб вывозили большое количество детей без родителей через границу в Беларусь", – цитирует бывшего военного EenVandaag.
Саликов рассказал, что в прошлом году отказался выполнять приказ о казни нескольких гражданских, из-за чего попал под военный трибунал и был вынужден бежать из России.