"Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", - сообщили в пресс-службе изданию "Подъем".
7 мая Мураховский уехал с охотбазы в лесу Большеуковского района Омской области и пропал. Его начали искать 8 мая - сначала его знакомые, а затем полицейские, Росгвардия, МЧС, охотинспекторы и волонтеры из отряда "Лиза Алерт". На поиски отправили вертолет и дроны.
9 мая поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, но не его самого. Утром 10 мая поиски возобновились.
БСМП 1
До назначения министром Мураховский был главным врачом больницы скорой медицинской помощи №1 Омска (БСМП 1), в которую 20 августа 2020 года привезли Навального - тогда ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.
В больнице Навальный впал в кому. На тот момент главврач Александр Мураховский заявлял, что состояние Навального вызвано резким понижением сахара в крови. Кроме того, он говорил, что критическое состояние политика может быть связано с нарушением обмена веществ.
Мураховский также высказывал мнение, что Навального не нужно перевозить в Берлин, как того хотели родственники оппозиционера и врачи берлинской клиники "Шарите".
Позже Навального все же транспортировали в Берлин, где врачи объявили, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позднее немецкое правительство сообщило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В омской больнице настаивали, что анализы Навального об этом не свидетельствовали.
Что было с другими врачами
Значительная часть руководства больницы скорой медицинской помощи №1, которое работало там в то время, когда привезли Навального, по разным причинам сменилась.
Один из тех, кто следил за состоянием здоровья Навального, заместитель главврача Анатолий Калиниченко, уволился в октябре 2020 года.
Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин умер в феврале 2021 года в возрасте 55 лет от сердечного приступа.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев умер в марте 2021 года в возрасте 63 лет после перенесенного в декабре инсульта.
Главврач Мураховский ушел на повышение в ноябре 2020 года, заняв пост главы областного миздрава.
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