Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль привезла в Россию своих пони — на самолете Минобороны РФ

«Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите, конечно, с пони, но напишите мне, чьи они. Очень интересно», — говорилось в сообщении канала, опубликованном 7 сентября. Через два дня Fighterbomber написал, что «важные и секретные пони улетели отдельным бортом».

В тот же день 9 сентября в соцсетях «Конного клуба Ткаченко Алены», расположенного в Ленинградской области, появился пост о доставке двух пони: «Мы встречали из аэропорта Пулково двух очаровательных поней, они пересекли шесть границ, маршрут начинался в Австрии».

The Insider уточняет, что, судя по фотографиям из Пулково, пони в Ленинградскую область доставил Ил-76МД с бортовым номером RF-76762. Этот самолет принадлежит 224 летному отряду Минобороны РФ.