Бывшая глава МИД Австрии cтанцевала с Путиным, а теперь вошла в совет директоров "Роснефти"

В марте 2021 года информация о выдвижении Кнайсль в совет директоров «Роснефти» появилась на сайте правительства России.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. В августе 2018 года свадьбу Кнайсль посетил Владимир Путин. Президент России в том числе танцевал с главой австрийского МИД.

С мая 2020 года Кнайсль начала вести колонку на RT о международных отношениях.

В совет директоров «Роснефти» с 2017 года возглавляет Герхард Шредер, его переизбрали на новый срок. С 1998 по 2005 годы он был канцлером Германии, а после отставки возглавлял совет директоров компании-оператора «Северного потока».

На новый срок переизбрали и всех остальных членов совета директоров, в том числе главу «Роснефти» Игоря Сечина, вице-премьера Александра Новака и помощника президента Максима Орешкина.