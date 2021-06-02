Бывшая глава МИД Австрии cтанцевала с Путиным, а теперь вошла в совет директоров "Роснефти"

В марте 2021 года информация о выдвижении Кнайсль в совет директоров «Роснефти» появилась на сайте правительства России.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. В августе 2018 года свадьбу Кнайсль посетил Владимир Путин. Президент России в том числе танцевал с главой австрийского МИД.
С мая 2020 года Кнайсль начала вести колонку на RT о международных отношениях.
В совет директоров «Роснефти» с 2017 года возглавляет Герхард Шредер, его переизбрали на новый срок. С 1998 по 2005 годы он был канцлером Германии, а после отставки возглавлял совет директоров компании-оператора «Северного потока».
На новый срок переизбрали и всех остальных членов совета директоров, в том числе главу «Роснефти» Игоря Сечина, вице-премьера Александра Новака и помощника президента Максима Орешкина.
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