Буква "ё" в русском языке останется необязательной

Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ "Об основных правилах русской орфографии". Это второй подобный документ за последние полгода. В предыдущей версии (подобный документ разработан впервые с 1956 года) предлагалось вернуть в язык обязательную букву "ё". Проект раскритиковали.
В итоге в новой версии проекта факультативное написание "ё" оставили неизменным. Сейчас ее написание обязательно лишь в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения.
Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru и состоит из 162 страниц. В преамбуле к проекту говорится, что в нем перечислены лишь правила, "задающие основные нормы, соблюдение которых необходимо, чтобы письмо могло считаться грамотным".
Общественное обсуждение документа продлится до 20 апреля.
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