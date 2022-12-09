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В свежей утренней сводке о положении дел на фронтах Украины британская разведка предупреждает о возможной новой волне российских атак с использованием иранских дронов.
Британская разведка: вероятно, Россия получила новую партию иранских дронов
© AP / Scanpix

Поступили сообщения, что впервые за три недели возобновились атаки с использованием беспилотников-камикадзе, предоставленных России Ираном.

6-7 декабря украинские официальные лица сообщили, что Запорожская и Днепровская области подверглись атакам с использованием дронов. По информации Генштаба Украины, 17 БПЛА были сбиты, включая 14 "Шахедов-136".

В последний раз сообщения об атаках дронов по украинской территории поступали 17 ноября.

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Информацию о возобновлении активности дронов еще предстоит проверить, но если это так, то, вероятно, вывод можно сделать такой: Россия исчерпала свои предыдущие запасы БПЛА "Шахед-131" и "Шахед-136" и сейчас получила пополнение.

В этом случае можно ожидать новой волны российских атак с применением БПЛА.

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