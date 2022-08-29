Как отмечается в сообщении, независимые российские СМИ недавно сообщили, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время отстранен от российского руководства, а оперативные командиры непосредственно информируют президента Путина о ходе войны.
По данным разведки, российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился.
"Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в министерстве по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сводке Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что атаки российской армии на Донбассе предпринимаются с целью оттянуть подразделения ВСУ. Россия опасается крупного контрнаступления Украины.
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