По данным разведки, с прошлого лета с хранения были сняты примерно 800 танков Т-62. Некоторые из них получили модернизированные системы прицеливания, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.
Есть вероятность, что даже части 1-й гвардейской танковой армии (предположительно, главного танкового соединения в российской армии) будут использовать Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери.
В последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые взятые на вооружение еще в 1954 году, впервые были замечены в Украине, сказано в сводке.
Оба этих "старинных" типа военной техники будут уязвимы на современном поле боя, в том числе из-за отсутствия современной реактивной брони, полагают авторы сводки.
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