aA
Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете военной разведки обращает внимание на то, что российские военные из-за потери существенного количества тяжелой бронетехники в Украине вынуждены задействовать основные боевые танки Т-62, которые производятся уже 60 лет.
Sunaikintas Rusijos tankas Charkivo regione
Sunaikintas Rusijos tankas Charkivo regione
© AFP / Scanpix

По данным разведки, с прошлого лета с хранения были сняты примерно 800 танков Т-62. Некоторые из них получили модернизированные системы прицеливания, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

Есть вероятность, что даже части 1-й гвардейской танковой армии (предположительно, главного танкового соединения в российской армии) будут использовать Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери.

Статьи по теме:
Киев расследует 171 случай сексуального насилия военных РФ
Британская разведка: украинские защитники Бахмута испытывают все более серьезное давление противника

В последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые взятые на вооружение еще в 1954 году, впервые были замечены в Украине, сказано в сводке.

Оба этих "старинных" типа военной техники будут уязвимы на современном поле боя, в том числе из-за отсутствия современной реактивной брони, полагают авторы сводки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Российский скульптор слепил из навоза символ 2023 года

Житель якутского села Михаил Боппосов сделал из навоза...

TOP новостей

Весь список: в 26 муниципалитетах Литвы мэры были выбраны уже в первом туре

В 26 самоуправлениях Литвы мэров выбрали уже в первом...

rinkimai Vytautas Bruveris, Virgis Valentinavičius

Эфир Delfi: как выбирали и кого выбрали в Литве?

В Литве подводят итоги голосования на выборах мэров и в...

Наибольшее количество мандатов в муниципальных советах Литвы получат социал-демократы и консерваторы Обновлено 11:22

Состоявшиеся в воскресенье выборы мэров и в...

В Вильнюсе планируют переименовать литературный музей им. Александра Пушкина

Горсовет Вильнюсского муниципалитета на следующей...

Лидер либералов: не рассчитывали, что один срок полномочий позволит вернуться с таким успехом

Председатель Движения либералов , спикер парламента...