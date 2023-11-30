Британская разведка: Россия разворачивает в Украине новую дивизию десантников

 
Украинская правда
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

Россия на оккупированной части Херсонщины начала разворачивать новосформированную дивизию десантников, сообщает британская разведка, пишет "Украинская правда".

Разведка предполагает, что Россия впервые начала разворачивать в Украине новосформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию. Это происходит на оккупированной Херсонщине.

О планах восстановить это подразделение, которое с 1998 года сократили до размера бригады, в августе 2023 года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным аналитиков, подчиненные подразделения 104-й дивизии вероятно включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

Разведка также предполагает, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии недостаточен и ниже стандартов для десантников, которых считают "элитой".

За дивизией, скорее всего, будет тщательно следить командующий воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский, которого с октября назначили руководителем группы войск "Днепр".

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Украинская правда
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