Британская разведка: Россия разворачивает в Украине новую дивизию десантников

Разведка предполагает, что Россия впервые начала разворачивать в Украине новосформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию. Это происходит на оккупированной Херсонщине.

О планах восстановить это подразделение, которое с 1998 года сократили до размера бригады, в августе 2023 года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным аналитиков, подчиненные подразделения 104-й дивизии вероятно включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

Разведка также предполагает, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии недостаточен и ниже стандартов для десантников, которых считают "элитой".